Sommigen geloven dat aarde plat is en controversiële YouTubester plant nu expeditie naar Antarctica op zoek naar ‘rand van de wereld’ KVDS

20 maart 2019

21u18

Bron: Forbes, The Verge 0 De controversiële YouTubester Logan Paul laat weer van zich horen. Hij woonde eind vorig jaar een bijeenkomst bij van mensen die geloven dat de aarde plat is en vanavond gaat een ‘documentaire’ van hem in première waarin hij op zoek gaat naar de ‘rand van de wereld’ op Antarctica.

Voor alle duidelijkheid: de wetenschap beschouwt het als bewezen dat onze planeet een bol is. Maar niet iedereen is daar dus van overtuigd. Een kleine groep mensen houdt tegen beterweten in vol dat de aarde eigenlijk plat is en komt regelmatig samen om van gedachten te wisselen. Ze maken elkaar dan op met allerhande samenzweringstheorieën, die ronduit gebaseerd zijn op valse informatie.

19 miljoen volgers

Het was op een van die bijeenkomsten eind vorig jaar in Denver dat de controversiële YouTubester Logan Paul plots opdook. De man – die bijna 19 miljoen volgers heeft – kwam vorig jaar in opspraak toen hij een video opnam in een Japans bos waar mensen naartoe gaan om uit het leven te stappen. Na een storm van verontwaardiging kondigde hij aan dat hij zou stoppen met zijn filmpjes, maar daar kwam hij later op terug. Op de Flat Earth International Conference bleek hij bezig met nieuw werk.





Hij sprak er onder meer met organisator Robbie Davidson, die over zijn overtuigingen vertelde. De ‘flat-earthers’ geloven dat Antarctica zich als een gigantische muur van ijs rond de – platte – aarde uitstrekt. “Je kan er niet overkijken”, vertelt de man in het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes. “We denken ook niet dat je van de aarde af kan vallen. Een groot deel van onze gemeenschap gelooft immers dat we in een koepel leven. De zon, de maan en de sterren zitten daar allemaal in. En die koepel is enorm hoog.” (lees hieronder verder)

Volgens een andere ‘flat-earther’ – Jay Decasby – is het enige wat er moet gebeuren om te bewijzen dat ze het aan het rechte eind hebben, het meten van de kust van Antarctica. “Als de aarde rond zou zijn, zou de kust maar zo’n 14.500 kilometer meten. Bij een platte aarde zou dat 60.000 kilometer of meer zijn”, beweert hij.

Van de vele expedities die in onze geschiedenis al ondernomen werden naar Antarctica, geloven de ‘flat-earthers’ niets. Ook niet van de wetenschappers en avonturiers die erin slaagden de Zuidpool te bereiken en het continent over te steken en ook hun reizen grondig documenteerden.

Trailer

Vanavond gaat de ‘documentaire’ The Flat Earth: to the Edge and Back van Logan Paul in première: een zoektocht naar de ‘rand van de wereld’ op Antarctica. Hij beweert in de trailer dat hij uit de kast wil komen als ‘flat-earther’ en de eerste wil zijn die ‘de muur’ bereikt.

Zijn ware bedoelingen lijken echter heel anders. Volgens nieuwssite The Verge zou Logan Paul deel uitmaken van het AdSense-programma van Google. Dat betekent dat hij advertentie-inkomsten krijgt voor zijn video’s. De trailer die hij maakte voor zijn nieuwste video werd alvast al 1,7 miljoen keer bekeken. En dat doet vermoeden dat ook zijn ‘documentaire’ de kassa behoorlijk zal doen rinkelen. Dat hij daarmee ook heel wat goedgelovige mensen op het verkeerde been riskeert te zetten, blijkt geen bezwaar.