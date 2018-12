Sommige Gele Hesjes zien in schietpartij Straatsburg ‘complot’ van Franse overheid HR

12 december 2018

17u14

Bron: FranceInfo, Le Parisien 0 In Facebook-groepen waarin Franse Gele Hesjes (Gilets Jaunes) samentroepen, circuleren complottheorieën over de schietpartij in Straatsburg. Sommige internetgebruikers stellen er dat de regering of geheime diensten achter de schietpartij zitten. Het doel erachter zou zijn om de beweging van de Gele Hesjes te destabiliseren. Laurent Nuñez, minister van Buitenlandse Zaken, reageerde al op die beschuldigingen.

In onderstaande video, gepost in een groep waarvan ‘Gilet Jaune’ Maxime Nicolle beheerder is, legt de man uit waarom hij niet gelooft dat de schietpartij in Straatsburg een echte aanslag is. “Wie een echte aanslag wil plegen”, zegt hij, “gaat in het midden van de Champs-Elysees staan wanneer er miljoenen mensen zijn en hij blaast zichzelf op.”

"Dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, il attend pas qu'il y ait 3 personnes dans la rue le soir à 20h00"...#Strasbourg : l'indispensable analyse du #GiletJaune Maxime Nicolle ⤵️ pic.twitter.com/3qf8d9qlN5 Conspiracy Watch(@ conspiration) link

Een aantal mensen lijkt te denken dat de schietpartij op de kerstmarkt een afleidingsmanoeuvre van de overheid is, die sinds een maand te kampen heeft met het protest van de Gele Hesjes tegen onder meer de te hoge brandstofprijzen en te lage pensioenen. En net nu er komende zaterdag opnieuw geprotesteerd zou worden, komt er een aanslag. “De timing van de aanslag is té perfect”, klinkt het bij de aanhangers van de complottheorie.

Sur Facebook, dans certains groupes de Gilets Jaunes c'est la foire au complot #Strasbourg pic.twitter.com/MGVuc7Nwso Assma Maad(@ Assma_MD) link

Verschillende beheerders van Facebookgroepen van Gele Hesjes waren niet opgezet met dit soort berichten en verwijderden ze zoveel als mogelijk. Andere Gele Hesjes uit dezelfde Facebookgroepen roepen op om, ondanks de gebeurtenissen in Straatsburg, verenigd te blijven, en om samen de straat op te komen om hulde te brengen aan de slachtoffers van de schietpartij.

Als ‘bewijs’ voor het complot kwamen internetgebruikers ook aandraven met een tweet van de Franse prefectuur van de regio Bas-Rhin over de aanslag, die werd overgenomen op de site van BFMTV maar waarbij een verkeerd ‘uur van publicatie’ bij stond. Daardoor leek het volgens de complottheorie dat de overheid al op voorhand op de hoogte was van de schietpartij. In realiteit had het wellicht te maken met verkeerde tijdinstellingen op een Twitter-account.

De nombreuses personnes nous transmettent cette photo d’une image de @BFMTV qui indique un horaire apparemment incohérent d’un tweet de @Prefet67 avec 11:47 (à gauche) au lieu de 20:47 (capture d'écran à droite) à propos de #Strasbourg. Cela ne prouve rien ⬇️ 1/2 pic.twitter.com/NXpdS3VwMV AFP Factuel 🔎(@ AfpFactuel) link

Laurent Nuñez, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, heeft al gereageerd op de complottheorieën. “Ik ben verontwaardigd. Hoe kan iemand zulke dingen zeggen?”, klinkt het.

Bekijk ook: