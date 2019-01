Somalische terreurgroep al-Shabaab valt hotel en kantorencomplex aan in Nairobi mvdb

15 januari 2019

14u33

Bron: AFP - ANP - Reuters 0 In de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn twee explosies en aanhoudend geweervuur gehoord bij een kantorencomplex waar ook een hotel is gevestigd. Het gaat om het Dust2 Hotel aan de chique noordkant van het centrum van Nairobi. De aanval is opgeëist door terreurgroep al-Shabaab uit buurland Somalië.

Volgens ooggetuigen is het doelwit van de daders het luxueuze complex ‘14 riverside’ waar banken en kantoren en hotels gevestigd zijn. Voor het complex in de wijk Chiromo staan auto’s in brand. Uit gebouwen stijgt rook op, ziekenwagens komen aan. Andere ooggetuigen zagen vier in het zwart gehulde "gewapende terroristen” de aanval uitvoeren. Over dodelijke slachtoffers bestaat nog geen duidelijkheid.

De politie meldde dat wordt gereageerd op schoten met vuurwapens. Verschillende westerse ambassades zijn aan de Riverside Drive gevestigd. De Nederlandse ambassade bijvoorbeeld, ligt ongeveer een kilometer verderop.

Tientallen studenten van een nabijgelegen universiteit zijn geëvacueerd en in veiligheid gebracht. De Somalische islamitische terreurgroep al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist, zo meldde persagentschap Reuters. Op beelden op sociale media is te zien hoe tientallen mensen het hotel en het complex uitlopen nadat er schoten weerklinken.

Kenia heeft wel vaker te kampen met terreuraanslagen. Op 21 september 2013 kwamen 71 mensen om het leven bij een schietpartij in een winkelcentrum dat vooral door expats wordt bezocht.

