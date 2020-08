Somalisch parlement werkt aan wet die gedwongen huwelijken en kindhuwelijken toestaat kv

11 augustus 2020

17u44

Bron: Reuters 18 Een wetsvoorstel dat vrouwen en kinderen in Somalië moet beschermen tegen verkrachting, kindhuwelijken en vrouwenhandel, lijkt er na twee jaar palaveren toch niet te komen. In het Somalische parlement is immers een nieuw wetsvoorstel ingediend dat toestaat dat jonge meisjes gedwongen kunnen worden om te trouwen met een man zodra ze in de puberteit zijn.

Volgens de Verenigde Naties zijn 45 procent van de vrouwen in het Oost-Afrikaanse land getrouwd voor ze achttien jaar zijn. Maar liefst 98 procent van de Somalische vrouwen zijn het slachtoffer van de gruwelijke, pijnlijke en nutteloze vrouwenbesnijdenis.

In 2018 keurde het Somalische kabinet een wet goed die verscheidene vormen van geweld tegen vrouwen, waaronder verkrachting, kindhuwelijken en vrouwenhandel zou verbieden. De wet bepaalt wat de plichten zijn van de politie, speurders en aanklagers in dergelijke zaken en voorziet bescherming voor kwetsbare groepen zoals kinderen, mensen met een handicap en thuislozen.



De wet lag al twee jaar op tafel in het parlement, tot zaterdag een nieuwe wet werd voorgesteld die toestaat dat meisjes al mogen huwen zodra ze de puberteit bereiken. Volgens parlementsvoorzitter Abdiwali Sheikh Ibrahim, is het nieuwe wetsvoorstel het resultaat van een samenwerking tussen het ministerie van justitie, vrouwen en moslimgeestelijken.

Ari Gaitanis, woordvoerder van UNSOM, de VN-missie in Somalië, noemt het voorstel “een stap achteruit”. “Dit nieuwe wetsvoorstel is bijzonder gebrekkig en een ernstige inbreuk op de internationale normen”, reageert hij. “Het originele wetsvoorstel, waarvan de VN en vele andere vragen dat dit opnieuw wordt voorgelegd, is een omvangrijke wet die meer conform is met de internationaal aanvaarde normen.” De organisatie heeft haar bezorgdheden overgemaakt aan de parlementsvoorzitter.

Meer dan 16.000 mensen hebben al een online petitie getekend waarin ze het Somalische parlement oproepen om het nieuwe wetsvoorstel af te voeren.



