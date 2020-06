Somalisch leger doodt kopstuk Al-Shabaab kv

25 juni 2020

23u01

Bron: ANP 0 Somalische strijdkrachten hebben in een gevecht een commandant van de islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab gedood. Dat meldt de Somalische staatsradio.

Het gaat om de Nepalees Ahsraf Azmi Abu Hamdan. Hij kwam om het leven bij gevechten in de regio Juba in het midden van Somalië. Naast de commandant werden nog drie leden van Al-Shabaab gedood.

De fundamentalistisch islamitische terreurgroep zaait sinds 2008 dood en verderf in de Hoorn van Afrika en Kenia. Doel van de groepering is de wankele, door het westen gesteunde Somalische regering ten val te brengen en een staat met sharia-wetgeving tot stand te brengen in de Hoorn van Afrika.