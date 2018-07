Somalië vervolgt voor het eerst in zaak vrouwenbesnijdenis na dood tienjarig meisje kv

25 juli 2018

20u19

Bron: Reuters 1 De Somalische openbare aanklager kondigde vandaag de eerste vervolging in het land aan inzake genitale verminking nadat een tienjarig meisje vorige week doodbloedde als gevolg van de gruwelijke procedure.

Ifrah Ahmed, adviseur bij de overheid aangaande genderzaken, deelde mee dat de openbare aanklager een team van onderzoekers heeft aangesteld om de dood van het meisje Deeqa (10) te onderzoeken.

"Hij zei dat ze de zaak geopend hebben in Mogadishu en dat ze het zouden onderzoeken en de ouders aanpakken", aldus Ahmed. "Hij vertelde tijdens conferentie dat hij de ouders voor het gerecht zou brengen."



Het nieuws over de vervolging werd vandaag bekend gemaakt tijdens een conferentie over vrouwelijke genitale verminking die werd bijgewoond door ambtenaren, religieuze leiders en journalisten. Ngo's Global Media Campaign to End FGM en de Ifrah Foundation organiseerden de bijeenkomst in Mogadishu.

3/3 @AhmedAliDahir 'We are ready to take it to court'. His announcement was backed up by Deputy PM #MahdiMohamedGuuled also at the last day of our media training saying 'It is a terrible thing that in the 21st century a girl has died of fgm. It's a bad culture #ForDeka #EndFGM pic.twitter.com/z6vZ2qy8vz End FGM(@ GMCEndFGM) link

Traditie

Deeqa werd op 14 juli door haar moeder naar een traditionele vrouwenbesnijder gebracht. Twee dagen later stierf ze in het ziekenhuis. Toch bleef haar vader ondanks het verlies van zijn dochter de praktijk verdedigen. Zijn dochter was "genomen door Allah", zei hij achteraf.

Vrouwelijke genitale verminking, ook vrouwenbesnijdenis genoemd, is volgens de Somalische grondwet wel verboden, maar er zijn geen straffen bepaald voor wie de wet overtreedt.

Veel mensen geloven dat het ritueel een belangrijk onderdeel uitmaakt van hun traditie en een religieuze verplichting is, al wordt dat niet in de Koran vermeld.