Solozeiler gered nadat hij gewond raakte bij zware storm, ver van de bewoonde wereld

24 september 2018

10u31

Het was een race tegen de klok, maar de gewonde solozeiler Abhilash Tomy is gered. De Indiase marine-officier deed mee aan de Golden Globe Race toen zijn boot vrijdag in de problemen raakte, op zo'n 3.300 kilometer ten zuidwesten van de Australische stad Perth. De boot kapseisde en de mast brak af, de solozeiler raakte zwaargewond aan de rug. Hij kon niet meer bewegen. Een Frans reddingsschip heeft de gewonde officier vandaag opgepikt.

Abhilash Tomy deed mee aan de non-stop solozeilwedstrijd rond de wereld zonder moderne apparatuur, toen het op dag 82 misging door stormweer. Tomy sloeg alarm in een serie tekstberichten, die hij verstuurde via een satellietverbinding. Hij vertelde dat zijn mast was afgebroken en dat hij een ernstig rugletsel had opgelopen. "Kan niet meer eten of drinken", schreef de zeiler. Tomy kon ook niet meer lopen. In recentere berichten liet hij weten dat hij de hele tijd moest overgeven en een brandend gevoel had in zijn borstkas.

Er moest dus snel gehandeld worden. Een grote reddingsactie werd op poten gezet, gecoördineerd door de Australische autoriteiten. Onder meer Australië, India en Frankrijk stuurden schepen op pad, verkenningsvliegtuigen gingen de lucht in om de boten te gidsen. De Ierse zeiler Gregor McGuckin, die in hetzelfde stormachtige weer was beland als Tomy, probeerde eveneens zijn collega te bereiken. Maar de redding had de nodige voeten in de aarde. De 10 meter lange boot bevond zich ver van de bewoonde wereld.

Een Frans onderzoeksschip bereikte uiteindelijk vandaag als eerste de zeiler. Een woordvoerder van de Indiase marine laat weten dat Tomy "bij bewustzijn is". Zijn toestand is stabiel. "Hij is gewond, maar kan praten. Hij is in veilige handen." Het is de bedoeling dat de solozeiler wordt overgebracht naar het eiland Amsterdam in de Indische Oceaan.

