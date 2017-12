Solidair Europa prioriteit voor Merkel de komende jaren SI

Bron: Belga 0 REUTERS Archiefbeeld Theresa May (links) en Angela Merkel (rechts). De versterking van de samenhang binnen de Europese Unie wordt de komende jaren van doorslaggevend belang. Dat zegt de Duitse bondskanselier Angela Merkel in haar eindejaarstoespraak, die zondagavond op televisie wordt uitgezonden. Haar Britse collega Theresa May beloofde haar landgenoten een "succesvolle" brexit.

"Zevenentwintig lidstaten in Europa moeten sterker dan ooit aangemoedigd worden om een solidaire gemeenschap te vormen. Dat wordt de komende jaren de doorslaggevende kwestie", aldus Merkel. De toekomst van Duitsland is "onlosmakelijk verbonden met de toekomst van Europa", benadrukte de Duitse regeringsleider. Ze herinnerde eraan dat Berlijn en Parijs willen samenwerken om Europa zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst.

"Het zal er voor ons Europeanen op aankomen onze waarden solidair en vastberaden te vertegenwoordigen, zowel intern als naar buiten", benadrukte Merkel, terwijl het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de diepe meningsverschillen tussen lidstaten over onder meer de opvang van vluchtelingen het Europese huis op zijn grondvesten hebben doen daveren.

May en Merkel politiek niet op hun sterkst

Over die brexit verklaarde de Britse premier May zondag dat ze daarvan een succes wil maken. Of mensen in juni vorig jaar nu voor of tegen die EU-uitstap hebben gestemd, "de meeste mensen willen gewoon dat de regering voortmaakt en een goede brexit aflevert, en dat is precies waar we mee bezig zijn", verzekerde May.

Merkel noch May staat momenteel politiek op haar sterkst. May riep dit jaar onverwacht vervroegde parlementsverkiezingen uit om een sterk mandaat te krijgen voor de brexit-onderhandelingen, maar kwam verzwakt uit die stembusslag en moest een beroep doen op de Noord-Ierse DUP om haar regering op de been te houden. Merkel kwam verzwakt uit de Duitse parlementsverkiezingen. De onderhandelingen voor een meerderheid van de christendemocraten met de groenen en de liberalen liepen spaak. Na nieuwjaar beginnen verkennende gesprekken met de sociaaldemocraten. Die beloven niet van een leien dakje te lopen. En zelfs indien de puzzel in mekaar past, dan nog wordt geen nieuwe regering verwacht voor eind maart.