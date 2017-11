Soldaten nemen staatszender Zimbabwe over, explosies op straat. Generaal live op tv: "Dit is geen staatsgreep" Redactie

Bron: AD, ANP, Reuters 0 rv In een live uitgezonden toespraak op de staatszender ZBC verklaart een generaal, S.B. Moyo, dat het leger in Zimbabwe geen staatsgreep pleegt. In een live uitgezonden toespraak op de staatszender ZBC heeft een generaal, S.B. Moyo, deze nacht verzekerd dat het leger in Zimbabwe geen staatsgreep pleegt. "Zijne excellentie de president Mugabe en zijn familie zijn veilig en wel en hun veiligheid wordt gegarandeerd", luidde het.

"We viseren alleen criminelen in zijn omgeving die misdaden plegen die sociaal en economisch lijden veroorzaken in het land, om ze voor de rechter te brengen. Zodra we onze missie hebben volbracht, verwachten we dat de situatie terugkeert naar normaal", luidt het voorts. ""We willen het overduidelijk maken dat dit geen militaire overname is van de overheid. Wat deze Zimbabwe Defence Forces aan het doen zijn, is het bedaren van een degenererende politieke, sociale en economische situatie."

"Kalm blijven"

In zijn speech richt de generaal zich ook tot verscheidene bevolkingsgroepen - onder wie burgers, parlementsleden, politieke partijen, de jeugd en kerken en religieuze instellingen. Hij wijst hij hen op hun belang en roept hen op om kalm te blijven. "Aan het volk: we roepen jullie op om kalm te blijven en onnodige bewegingen te beperken. Maar zij die tewerkgesteld zijn en zij die belangrijke zaken hebben in de stad vragen we om hun normale activiteiten voort te zetten zoals gewoonlijk. Onze wens is dat jullie van jullie rechten en vrijheden kunnen genieten", luidt het onder meer.

"Aan de andere veiligheidsdiensten, we roepen jullie op om mee te werken in het belang van het land. Laat het duidelijk zijn dat wij beogen de menselijke dreigingen voor de veiligheid aan te pakken. Elke provocatie zal daarom onthaald worden met een gepaste reactie." De mededeling eindigt met een oproep aan de media. "We roepen jullie op om eerlijk en verantwoordelijk te berichten."

Generals on ZBC stating that the military is now in charge and assuring that President Mugabe & family are safe and their safety is guaranteed #zimbabwe pic.twitter.com/liW4WiJvDM — Nat (@malaikadiva) November 15, 2017

Deze nacht zouden in de hoofdstad Harare ook nog verschillende luide ontploffingen gehoord zijn, evenals geweerschoten. Dat berichten lokale media en wordt door verschillende lokale inwoners via Twitter gemeld.

Wegens de politieke onrust hebben de Amerikaanse en de Britse ambassade in Harare hun personeel en burgers geadviseerd binnen te blijven. De Amerikaanse ambassade blijft vandaag gesloten voor publiek.

REUTERS Soldaten staat bij militaire voertuigen even buiten hoofdstad Harare.

De partij van Mugabe beschuldigde generaal Constantino Chiwenga eerder op de avond van landverraad, nadat het leger op meerdere plaatsen in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare legertrucks op strategische plaatsen had neergezet. De Zimbabwaanse ambassadeur in buurland Zuid-Afrika ontkende geruchten over een mogelijke staatsgreep. "Er gebeurt niet echt iets", aldus ambassadeur Isaac Moyo. "Dit zijn maar berichten op sociale media."

"Ga door met uw leven"

Gisteren waren er al mediaberichten over tanks op de weg naar de hoofdstad Harare. De aanwezigheid van de legervoertuigen leidde tot speculatie over de plannen van de militairen. ZANU-PF, de regeringspartij in Zimbabwe, schreef eerder op Twitter: "Dank voor uw bezorgdheid, er is geen coup gaande in Zimbabwe. Gaat u alstublieft door met uw leven en maak u druk over uw eigen problemen."

Thanks for your concerns, there is NO coup happening in Zimbabwe. Please continue with your lives and face up to your own problems. ZANU PF(@ zanu_pf) link

Maar deze nacht meldde persbureau Reuters dat het pand van de staatsomroep is bezet door militairen. Journalisten van de zender ZBC zouden zijn mishandeld. De militairen zouden alleen bij de staatszender zijn "voor bescherming'" De omroep zond aan het begin van de avond nog uit over demonstraties tegen het leger, maar het latere avondnieuws werd zonder opgaaf van reden overgeslagen.

"Verradelijk gedrag"

De leider van de strijdkrachten, Constantino Chiwenga, dreigde maandag dat "het leger niet zou aarzelen om in te grijpen om onze revolutie te beschermen." Hij klaagde dat de regeringspartij is gekaapt door mensen die niet hebben gevochten in de onafhankelijkheidsoorlog.

AFP Aanleiding voor de onrust is het ontslag van de binnen de strijdkrachten populaire vicepresident Emmerson Mnangagwa (75), die eerder werd gezien als één van de favorieten om de 93-jarige Mugabe op te volgen.

Aanleiding voor de onrust is het ontslag van de binnen de strijdkrachten populaire vicepresident Emmerson Mnangagwa (75), die eerder werd gezien als één van de favorieten om de 93-jarige Mugabe op te volgen. Door zijn vertrek lijkt presidentsvrouw Grace Mugabe nu de beste kaarten te hebben om op termijn president te worden.

AFP Een vrouw houdt een groot bord met de beeltenis van Grace Mugabe omhoog.

De 52-jarige Grace ligt goed bij de machtige jongerenbeweging van de partij, maar is minder populair onder veteranen van de Zimbabwaanse onafhankelijkheidsoorlog. Die strijders genoten een bevoorrechte positie binnen de ZANU-PF, maar moeten steeds vaker wijken. ZANU-PF liet gisteren in een verklaring weten dat de partij nooit zal toegeven aan druk vanuit de strijdkrachten. De eerdere uitspraken van de legerleider, wijzen volgens de regeringspartij op "verraderlijk gedrag". Chiwenga kreeg het verwijt dat hij probeert de vrede en stabiliteit in het land te verstoren.

Mugabe is al 37 jaar aan de macht en is de enige president die Zimbabwe ooit gekend heeft. De onvrede onder de bevolking lijkt echter toe te nemen. De Zimbabwaanse economie is sinds het jaar 2000 fors gekrompen.

DEVELOPING: US Embassy in Zimbabwe issues alert for US citizens to shelter in place until further notice, and orders the embassy closed to the public Wednesday amid “political uncertainty” in Harare; follows reports of military movements in the city. pic.twitter.com/6AiN3YK1bO NBC Nightly News with Lester Holt(@ NBCNightlyNews) link

AFP De leider van de Zimbabwaanse strijdkrachten, Constantino Chiwenga.

REUTERS Soldaten bij hun voertuigen, net buiten Harare.

REUTERS Tanks net buiten de hoofdstad van Zimbabwe, Harare.