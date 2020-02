Soldaten bezetten parlement van El Salvador en eisen 109 miljoen dollar YV

10 februari 2020

12u39

Bron: The Guardian, Reuters 1 De president van El Salvador heeft zondag, met steun van het leger, het parlement van het Centraal-Amerikaans land een tijdlang bezet. De gewapende soldaten wilden de parlementariërs overtuigen om 109 miljoen dollar (99,5 miljoen euro) aan het leger te geven.

President Nayib Bukele wou met zijn zet bij het parlement een lening van 109 miljoen dollar loskrijgen om het leger en de politie in het land te steunen. El Salvador wordt geteisterd door criminaliteit en staat met 61,8 moorden per 100.000 inwoners op nummer 1 in de lijst van landen met de meeste moorden wereldwijd (2017).

Toen de president binnenging in het parlement, volgden tientallen agenten en soldaten met geweren en kogelvrije vesten hem. Bukele bezette de stoel van de voorzitter om te bidden voor de parlementariërs, die hij schurken noemt, dat ze het geld aan het leger zouden geven. Bukele beloofde sinds de start van zijn presidentschap vorig jaar in juni dat hij het geweld van bendes in het land zou stoppen.

Internationale verontwaardiging

De aanwezigheid van het leger in het parlement stoot op internationale verontwaardiging. Amnesty International waarschuwde in een bericht op Twitter dat het gebruik van het leger het begin van een gevaarlijk pad voor de mensenrechten en instituties in het land kan betekenen. De Europese Unie zegt dat het verontrust is over de confrontatie tussen de machten in het Centraal-Amerikaans land.

Op 21 februari worden in het land parlementsverkiezingen gehouden. Bukele hoopt een drastische verandering te zien.