Soldaat schiet man met mes dood voor woning Iraanse ambassadeur in Wenen IB

12 maart 2018

03u00

Bron: Belga 1 Een Oostenrijkse soldaat heeft voor de residentie van de Iraanse ambassadeur in Wenen een man doodgeschoten die gewapend was met een mes. Dat zegt politiewoordvoerder Harald Sörös deze nacht. De man, een Oostenrijker van 26 jaar, had er soldaten met een mes aangevallen. Hij zou zonder voorafgaande waarschuwing op de wachtpost voor de residentie afgestormd zijn.

De bewakers, die allen in dienst waren, gebruikten eerst vergeefs pepperspray. Het kwam daarna kort tot een vechtpartij, zegt de woordvoerder. De soldaat loste vier schoten en de aanvaller raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Hij stierf ter plekke. Over de achtergrond van de dader kon de politie nog niets kwijt. "Daarvoor is het nog veel te vroeg."

Woensdag raakte bij een mesaanval op straat in Wenen nog een gezin van drie levensgevaarlijk gewond. De vermoedelijke dader van 23 jaar gaf als reden op dat hij in een "slechte, agressieve stemming" was.