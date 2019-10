Software-update mogelijk oorzaak van Airbus A220-motorproblemen kv

Bron: Reuters 0 De motorproblemen bij de Airbus A220-toestellen zijn mogelijk het gevolg van een software-update die leidde tot onverwachte vibraties. Dat bericht Reuters op gezag van bronnen die op de hoogte zijn van de zaak. Motorfabrikant Pratt & Whitney breidde het onderzoek uit naar gelijkaardige motoren bij toestellen over de hele wereld.

Swiss hield op 15 oktober haar vloot A220-vliegtuigen aan de grond nadat een derde toestel in drie maanden tijd moest omgeleid worden wegens motorschade. Niemand raakte gewond bij de drie incidenten, die plaatsvonden tijdens vluchten tussen Londen en Genève, maar van twee van de motoren werden wel onderdelen teruggevonden op de grond.

De onderzoekers concentreren zich momenteel op recente wijzigingen in de motorsoftware waarbij onderdelen die instaan voor de luchtcompressie in de motor mogelijk zo afgesteld werden dat ze leidden tot gevaarlijke trillingen. Dat vertelden twee mensen die op de hoogte zijn van het onderzoek aan Reuters. Volgens een derde bron kan het nog tot december duren vooraleer de oorzaak van het probleem duidelijk is. Andere oorzaken zijn immers nog niet uitgesloten.



Voorlopig worden de vliegtuigen niet aan de grond gehouden, maar de piloten kregen de opdracht om bepaalde combinaties van stuwkracht en altitude niet te gebruiken. Daarmee hopen ze het risico op een nieuw incident te vermijden tot de oorzaak van de motorproblemen bij Swiss duidelijk is.

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart zegt dat het de situatie nauwlettend opvolgt en samenwerkt met de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

Greg Hayes, CEO van United Technologies, het moederbedrijf van Pratt & Whitney, is ervan overtuigd dat de oorzaak van het probleem snel gevonden zal worden en hij behoudt het vertrouwen in de nieuwe, brandstofbesparende motor.