Soedanese president roept noodtoestand uit voor een jaar en ontslaat zijn regering SVM

22 februari 2019

22u04

Bron: Belga 0 De president van Soedan heeft de noodtoestand voor een jaar uitgeroepen in zijn land. Omar Hassan al-Bashir ontsloeg ook zijn regering. Al twee maanden eisen betogers dat hij zelf opstapt.

Bashir staat onder grote druk. Sinds 19 december gaan Soedanezen massaal de straat op om te protesteren tegen het autoritaire regime van de president. De voornaamste oppositiekrachten riepen hem eerder deze maand op af te treden. Ze eisen een voorlopige regering die het economisch geruïneerde land op de rails zet en vrije verkiezingen houdt over vier jaar.

Bashir wordt sinds 2009 gezocht door het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van genocide in Darfur. Het conflict in de West-Soedanese regio heeft sinds 2003 al aan honderdduizenden mensen het leven gekost.