Soedanees leger valt ziekenhuizen en sit-in aan: al dertien doden FVI

03 juni 2019

10u35

Bron: ANP 0 Zeker dertien demonstranten zijn maandag in de Soedanese hoofdstad Khartoem gedood toen militairen een eind probeerden te maken aan een sit-in bij het hoofdkwartier van het leger. Ook in ziekenhuizen waar gewonde betogers verzorgd worden, wordt met scherp geschoten.

De middenveldsorganisaties vrezen dat de dodentol nog verder zal oplopen en hebben het over een “bloederige slachting”. De protestbeweging heeft in een reactie op het geweld aangekondigd al het contact met de overgangsraad af te breken.

“Twee vreedzame demonstranten zijn gedood door kogels die op bevel van de militaire overgangsraad werden afgevuurd,” aldus het Centraal Comité van Soedanese artsen op Twitter zonder details te geven. Even later meldde de organisatie dat er nog drie mensen waren doodgeschoten.

Een leider van de Soedanese protestbeweging noemde de bestorming door de veiligheidstroepen van het protestkamp een “staatsgreep” tegen de opstand die leidde tot de verdrijving van president Omar Hassan al-Bashir. Volgens de militairen zijn hun acties rond het legerhoofdkwartier niet gericht op de betogers, maar op criminelen die er rondhangen.

De demonstranten hebben zich al maandenlang voor het hoofdkwartier verschanst. Zij roepen de generaals op om de macht over te dragen aan een overgangsregering. Het leger schoof eerder dit jaar de lang zittende leider al-Bashir opzij na maandenlange protesten tegen zijn regime.

Leger ontkent geweld gebruikt te hebben

De militaire overgangsraad in Soedan heeft vandaag ontkend dat geweld gebruikt is bij het uiteendrijven van de al weken durende sit-in voor het hoofdkwartier van het leger in hoofdstad Khartoem.

“De tenten staan er nog en de jongeren kunnen vrij rondlopen”, aldus Shamseddine Kabbashi, woordvoerder van de overgangsraad, aan Sky News Arabia. Die nieuwszender is gebaseerd in de Verenigde Arabische Emiraten. Nog volgens de woordvoerder hadden de veiligheidsdiensten het maandagochtend gemunt op een “gevaarlijke” zone nabij het plein van de sit-in, en niet de sit-in zelf. “Deze plek is sinds lang een haard van corruptie en andere illegale activiteiten”, aldus Kabbashi. “Verschillende personen zijn deze plek ontvlucht en zijn naar het plein van de sit-in gekomen. Resultaat: vele jongeren hebben dat plein verlaten.”

De Alliantie voor de Vrijheid en de Verandering (ALC), het speerpunt van het protest, koopt die uitleg niet. “We kondigen aan alle onderhandelingen met de raad van staatsgreepplegers stop te zetten”, aldus een ALC-communiqué. Betogers en leger onderhandelen tot een tweetal weken terug over een machtsdeling met burgers, maar die onderhandelingen mislukten eerder al.