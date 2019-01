Soedan zoekt buitenlandse hulp om economische crisis op te lossen ttr

02 januari 2019

15u16

Nu de bevolking in Soedan al een tweetal weken op straat komt tegen het regime van de Soedanese president Omar al-Bashir, kondigen de Soedanese autoriteiten aan op zoek te gaan naar buitenlandse geld. De gouverneur van de centrale bank, Mohammed Khair al-Zubair, noemde buitenlandse financiering een mogelijkheid.

Aan welke landen Soedan hulp wil vragen, is nog niet duidelijk. Sinds Zuid-Soedan in 2011 onafhankelijk werd, kampte Soedan al vaker met economische problemen. Eind 2017 kwam er, na ruim twintig jaar, een einde aan de Amerikaanse sancties tegen Soedan, in een poging om de economische malaise te keren.

In 2015 leenden verschillende Golfstaten al ongeveer 2 miljard dollar (omgerekend zo’n 1,75 miljard euro) aan gunstige voorwaarden. Soedan stond lang geboekstaafd als bondgenoot van Iran, maar haalde de voorbije vier jaar de banden aan met Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het levert onder meer vliegtuigen en duizenden troepen aan de oorlog in Jemen.

Protesten

Sinds midden december uit het groeiend ongenoegen onder de Soedanezen zich in protesten in de hoofdstad Khartoem en enkele andere steden. Het regime van Bashir, aan de macht sinds 1989, kreeg het de voorbije dertig jaar nog maar zelden zo hard te verduren. Volgens de regering zijn bij die protesten al 19 doden gevallen, maar Amnesty Interational liet op kerstavond, na amper een week van protesten, weten dat al 37 mensen werden doodgeschoten door Bashirs ordediensten.

De 75-jarige Bashir wordt gezocht door het Internationaal Strafhof voor oorlogsmisdaden in de Soedanese regio Darfoer.