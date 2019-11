Soedan trekt omstreden gedragswet vrouwen in RL

29 november 2019

01u11

Bron: ANP, Reuters 2 Soedan heeft donderdag een wet ingetrokken die onder voormalig president Omar al-Bashir werd gebruikt om de kleding en het gedrag van vrouwen aan banden te leggen. Dat zegt minister van Justitie Nasredeen Abdelbari. Deze wet overtreden kwam vrouwen op zweep- of stokslagen te staan.

In de wet was vastgelegd hoe vrouwen zich dienden te kleden, met wie ze mochten omgaan en hoe groot hun bewegingsvrijheid was. Ook hun vrijheid om te werken en studeren werd hiermee sterk ingeperkt. Lokale en internationale mensenrechtenorganisaties hebben deze wet altijd scherp veroordeeld.

“Vrijheid, vrede, rechtvaardigheid”

Op maandag 25 november gingen talloze vrouwen de straat op tijdens de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. "Vrijheid, vrede, rechtvaardigheid", schalde het door de straten van de Soedanese hoofdstad Karthoum. Het was de eerste keer in decennia dat een mars voor vrouwenrechten werd gehouden in het land.