Soedan geeft doodstraf aan 27 leden van inlichtingendiensten na dood betoger ES

30 december 2019

14u21

Bron: Belga, The New York Times 3 Een Soedanese rechtbank veroordeelde vandaag 27 leden van de inlichtingendiensten ter dood voor de dood van een betoger in december 2018. De 27 werden schuldig bevonden aan de foltering van de betoger in gebouwen van de inlichtingendiensten, met de dood tot gevolg.

Het slachtoffer, Ahmed Al-Khair, was een onderwijzer. Leden van de inlichtingendiensten arresteerden de 36-jarige man eind januari in een gemeente in de staat Kassala, in het oosten van het land. Hij werd ervan verdacht meegeholpen te hebben aan het organiseren van protesten. De leden sloegen en folterden de man tot hij het leven liet.

Protesten

Op 19 december 2018 begonnen honderden Soedanezen te betogen in verschillende steden in het land na de beslissing van de regering om de prijs voor brood te verdriedubbelen, in volle economische crisis. De beweging werd een revolte, die op 11 april leidde tot de afzetting door het leger van president Omar al-Bashir. Dertig jaar lang had die de macht gehad.

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International zijn 177 personen om het leven gekomen bij het neerslaan van de protestbeweging. Een comité van dokters, dat nauw aanleunt bij de betogers, heeft het over 250 doden. Een groot deel daarvan kwamen om bij een bloedbad op 3 juni voor het hoofdkwartier van het leger in Khartoem.