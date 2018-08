Sociale onrust en tekort aan voedsel en medicijnen: hierop bereiden Britse lokale besturen zich voor na brexit KVDS

01 augustus 2018

Faillissementen, sociale onrust en tekorten aan voedsel en medicijnen: het zijn maar enkele van de dingen waarop lokale besturen in Groot-Brittannië zich voorbereiden als het land de Europese Unie verlaten heeft. Dat blijkt uit een rondvraag van Sky News.

De nieuwszender vroeg de brexitplannen op van een hele reeks lokale overheden en daaruit blijkt dat die het ergste vrezen. Zeker nu er zo veel onzekerheid is over de afloop van de onderhandelingen en de Britse regering zelf de publicatie uitstelt van een paraatheidsrapport dat een licht moet werpen op de gevolgen van een ‘no deal’. Een 30-tal lokale besturen liet zijn plannen inkijken en daaruit blijkt dat er grote zorgen zijn over de dienstverlening.

Grenscontroles

Pembrokeshire County stelde bijvoorbeeld een lijst op van 19 manieren waarop de brexit volgens haar een impact zal hebben. Op één na zijn die allemaal negatief. Zeven ervan zouden “vermoedelijk een zware impact” hebben, onder meer de instelling van grenscontroles en de “onmiddellijke beschikbaarheid van voedsel en medicijnen”. Enige positieve factor is dat de overheid verwacht dat haar diensten minder werk zullen hebben, omdat de mensen weg zullen trekken.

De Shetlandeilanden vrezen dan weer dat de prijzen van landbouwgrond de dieperik in zullen duiken en dat de handelsafspraken een negatieve impact kunnen hebben op landbouwbedrijven. Zo zou - in het geval er geen deal komt - 86 procent van de schaapbedrijven verlies maken. De lagere inkomsten zouden een gevolg zijn van de heffingen op de export van schapen naar Europa.

Bristol County maakt zich dan weer vooral zorgen om “de sociale onrust of ontgoocheling die zal ontstaan tijdens en na de onderhandelingen als zowel Leave- als Remainstemmers het gevoel hebben dat ze in de kou blijven staan”.

Sociale zorg

En in East Sussex is er bezorgdheid over de impact op de sociale zorg. “Er is nu al een daling in het aantal Europese burgers die een job aannemen in de zorgsector en we maken ons grote zorgen dat het einde van het vrije verkeer de sector nog verder onder druk zal zetten. En die heeft het nu al erg moeilijk om de goede zorg te garanderen die onze verouderende bevolking nodig heeft.”