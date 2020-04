Social distancing is ver zoek in gevangenissen El Salvador mvdb Bron: Reuters

27 april 2020

08u42 2 Geboeide gevangenen met enkel een boxershort aan zitten in rijen achter elkaar opeengepakt in gevangenissen in El Salvador. De social distancing is ver zoek, zo is te zien op foto’s die de Salvadoraanse overheid zelf heeft vrijgegeven. Enkel een mondmasker beschermt hen tegen een Covid-19-besmetting. Het Midden-Amerikaanse land kampt sinds enkele dagen met een moordgolf waarbij verspreid over het grondgebied minstens 53 mensen het leven lieten.

President Nayib Bukele Ortez heeft leger en politie toestemming gegeven om “dodelijk geweld” te gebruiken tegen gewapende bendes. De quarantainemaatregelen die in El Salvador sinds 22 maart van kracht zijn, behoren tot de strengste in de regio. Ordediensten hebben de handen vol met het toezicht op de naleving. Geregeld belanden overtreders achter slot en grendel, een verregaande maatregel waar ook het hooggerechtshof vragen bij stelt. Drugsbendes maken volgens de overheid misbruik van de situatie en krijgen zo vrijer spel om rekeningen te vereffenen met rivaliserende ‘maras’. De moorden worden vaak ‘besteld’ vanuit de gevangenissen, luidt het in overheidskringen.

Het leidde op vrijdag tot 24 moorden op een dag tijd, meteen het hoogste cijfer sinds het aantreden van Bukele in juni 2019. De politie had op zondagnamiddag nog eens 29 moorden extra gerapporteerd. Het staatshoofd zette hierop het licht op groen voor verscherpte maatregelen. “Politie en onze strijdkrachten moeten prioriteit geven aan het beschermen van hun eigen levens, die van hun collega’s en die van eerlijke burgers. Het gebruik van dodelijk geweld is toegestaan uit zelfverdediging, of uit verdediging van de levens van de Salvadoranen.”

In vijf gevangenissen doorzocht de oproerpolitie de cellen van rivaliserende bendeleden op zoek naar wapens, drugs en binnengesmokkelde telefoons. Agenten verzamelden de gevangenen op de binnenplaats. Enkel gekleed in een boxershort en met een mondmasker aan, moesten ze geboeid in rijen achter elkaar zitten. De gedetineerden moeten voortaan ook groepscellen delen met leden van andere bendes. De overheid wil zo de hiërarchie en de communicatie tussen gedetineerden verstoren. Volgens de gevangenisautoriteiten ziten zo’n 12.862 bendeleden opgesloten in Salvodoraanse gevangenissen.

Het Midden-Amerikaanse land met 6,4 miljoen inwoners gold lang als een van de gevaarlijkste landen ter wereld. Het aantal coronabesmettingen ligt op 298 gevallen. Tot nu overleden acht personen aan de gevolgen van Covid-19.