Sociaaldemocratische Jacinda Ardern kan in Nieuw-Zeeland regering vormen KVE

09u53

Bron: Belga 0 Getty Images Nadat ze steun was toegezegd door een populist die na de jongste parlementsverkiezingen de machtsbalans kon doen overhellen, kan Jacinda Ardern van Labour een nieuwe regering vormen in Nieuw-Zeeland.

"Wij moesten een keuze maken tussen een veranderde status quo of de verandering (...) Daarom hebben wij aan het slot van de rit gekozen voor een coalitiepartij van NZF en Labour", zei Winston Peters van de New Zealand First partij vandaag tegenover de pers.



Bijna vier weken na de parlementsverkiezingen kan Jacinda Ardern van de Arbeidspartij zo een nieuwe regering vormen.



De conservatieve Nationale Partij kreeg 44,4 procent van de stemmen, Labour en de Groenen samen 43,2 procent. Geen van beide blokken behaalde voldoende stemmen voor een meerderheid, waardoor beiden dienden te hengelen naar steun van de NZF die op 7,2 procent was uitgekomen.