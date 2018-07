Sociaaldemocratische coalitiepartner Merkel verzet zich tegen gesloten centra aan grens kg

04 juli 2018

13u31

Bron: Belga 0 De Duitse sociaaldemocraten willen niet weten van het plan van bondskanselier Angela Merkel om gesloten migrantencentra te openen aan de grens met Oostenrijk. "Met ons komen er geen gesloten centra", zo verklaarde partijvoorzitster Andrea Nahles na een vergadering van de parlementaire fractie in Berlijn.

Ook algemeen secretaris Lars Klingbeil was duidelijk op de openbare zender ZDF. "Massakampen waar vluchtelingen wekenlang vastgehouden worden, zullen er niet komen met de SPD" in de regering.

De conservatieve CDU en haar Beierse zusterpartij CSU willen zogenaamde transitcentra optrekken aan drie grensovergangen met Oostenrijk. Vanuit die centra zouden asielzoekers die al geregistreerd zijn in een andere EU-lidstaat teruggestuurd moeten worden. Met het plan kon Merkel, alvast tijdelijk, de angel halen uit haar conflict met CSU-minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer, die een harder migratiebeleid wil.

Nieuw overleg

Morgen staat nieuw overleg binnen de regering op de agenda om de details van het plan verder uit te klaren. De SPD is sinds 2013 een coalitiepartner van Merkel in de Duitse regering. Na de verkiezingen van 2017 en maandenlange onderhandelingen stapten de sociaaldemocraten opnieuw in een regering met CDU en CSU.