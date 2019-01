Sociaaldemocraat Stefan Löfven herverkozen als premier van Zweden TVC

18 januari 2019

10u36

Bron: Belga 0 Stefan Löfven is in Zweden herverkozen als premier. In de Riksdag in Stockholm stemden minder dan 175 van de 349 afgevaardigden tegen hem. Daarmee slaagden de regeringspartijen erin extreemrechts te neutraliseren en een van de laatste centrumlinkse regeringen in Europa te behouden.

Er wordt verwacht dat de premier maandag zijn nieuwe kabinet voorstelt en een regeringsverklaring aflegt. Löfven staat al sinds 2014 aan het hoofd van de Zweedse regering.

Met zijn herverkiezing komt een einde aan de moeilijke regeringsvorming, die vier maande duurde. Löfven en zijn sociaaldemocraten hebben een akkoord met de Milieupartij, de Liberalen en de Centrumpartij gesloten.

De vier partijen beschikken evenwel maar over 167 van de 349 zetels in de Riksdag. Om Löfven te bevestigen als premier, hadden ze dus nog steun nodig. Daarvoor rekenden ze op de Linkse Partij.

Meerderheid

Zweden heeft veel partijen, maar die verdelen zich traditioneel in twee blokken, waarbij een van de blokken de regering vormt. Bij de verkiezingen van 9 september vorig jaar haalde noch het rechtse noch het linkse blok echter een meerderheid in het parlement. De extreemrechtse partij ZwedenDemocraten won 62 van de 349 zetels in het parlement, het rechtse blok 143 en het linkse blok 144.

In het land kan een politicus pas premier worden als hij niet wordt weggestemd door meer dan de helft van de parlementsleden. Löfven had al eens tevergeefs geprobeerd zo’n stemming succesvol af te ronden, net zoals zijn conservatieve uitdager Ulf Kristersson (Moderaterna). Dergelijke stemming kan slechts vier keer plaatsvinden, anders volgen automatisch nieuwe verkiezingen. Met de herverkiezing van Löfven, is dat scenario nu vermeden.

