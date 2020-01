Sociaaldemocraat Milanovic wordt nieuwe president van Kroatië KVE

05 januari 2020

22u04

Bron: Belga 0 Gewezen eerste minister Zoran Milanovic heeft de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Kroatië gewonnen. Dat heeft de Kroatische verkiezingscommissie zondag meegedeeld.

De 53-jarige sociaaldemocraat haalt 52,7 procent van de stemmen, zo zegt de kiescommissie op basis van zo goed als volledige resultaten. Ongeveer 97 procent van de stemmen is al geteld. Uittredend president Kolinda Grabar-Kitarovic, van de regerende conservatieve Kroatische Democratische Unie (HDZ), moet het stellen met 47,3 procent.

Milanovic had in de eerste ronde ook al de meeste stemmen gehaald. Hij leidde ook in de opiniepeilingen.

De functie van president is eerder symbolisch in Kroatië: hij vertegenwoordigt het land op internationale aangelegenheden, coördineert het buitenlandse beleid met de regering en is verantwoordelijk voor de troepen.