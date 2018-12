Snowboardster in Oostenrijk omgekomen door lawine die ze waarschijnlijk zelf veroorzaakte ADN

25 december 2018

17u56

Bron: ANP 0 Een 33-jarige Duitse snowboardster is vandaag in het Oostenrijkse skigebied van Obergurgl door een lawine om het leven gekomen. Ze werd buiten de piste bedolven door een 400 meter brede sneeuwmassa. Voor de vrouw, die na 35 minuten door de reddingsdienst werd uitgegraven, kwam hulp te laat.

Een broer die haar vergezelde, kon zich zijwaarts in veiligheid brengen voor de schuivende sneeuw en alarm slaan.



Vermoedelijk heeft het duo, dat de aanbevolen nooduitrusting bij zich had, de lawine zelf veroorzaakt. In dit deel van Tirol is veel sneeuw gevallen en het gevaar naast de gebaande paden is aanzienlijk, vooral boven de 2.200 meter.