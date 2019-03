Snowboarder (59) knalt tegen boom en sterft in Andorra HAA

26 maart 2019

17u57

Bron: The Independent 0 Een Britse snowboarder is gisteren om het leven gekomen in Andorra, op de grens met Frankrijk en Spanje.

De 59-jarige man knalde met hoge snelheid tegen een boom in het skigebied Grandvalira en overleed ter plaatse, meldt The Independent. Naar verluidt was de snowboarder alleen op pad en verloor hij de controle tijdens de afdaling op een zwarte piste. Met volle snelheid botste hij op de boom, waarna hij een hartstilstand kreeg. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de vijftiger niet meer helpen.