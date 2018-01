Snowboarder (22) vriest dood nadat hij verloren loopt na avondje stappen in skiresort Franse Alpen Koen Van De Sype

22u19

Bron: Le Dauphine, D’Ici 263 Facebook, RV Een man die afgelopen dinsdag vermist was geraakt in het populaire Franse skioord Risoul, is vanavond dood teruggevonden. Owen Lewis (22) – een naar Frankrijk uitgeweken Brit – lag aan een bergriviertje en was doodgevroren. Volgens de politie doen de voetsporen rond zijn lichaam vermoeden dat hij verloren liep op weg naar huis na een avondje uit. Morgen wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam.

De jongeman – die als opvoeder werkte in een school in Neuvic, niet ver van Bordeaux – had samen met enkele vrienden een appartementje gehuurd in het skioord. Ze zouden de komende dagen gaan snowboarden. Op foto’s op zijn Facebookpagina is te zien dat hij dat regelmatig deed.

Populaire bar

Hij werd dinsdagochtend rond 2 uur voor het laatst gezien in een populaire bar in Risoul. Dat was het moment dat de bar sloot. De dag erop zouden zijn vrienden aankomen, volgens een bron dichtbij het onderzoek. Toen hij ’s middags nog altijd niet was opgedaagd en familie en vrienden hem niet konden bereiken op zijn mobiele telefoon, werd alarm geslagen en meteen een zoekactie gestart. (lees hieronder verder)

Facebook

Facebook

Overal werden posters van de jongeman opgehangen met de vraag om de politie te contacteren met info. Er werden ook hondenteams ingezet. Een reddingshelikopter van de federale politie in Briancon spotte hem uiteindelijk vanavond even na 17 uur, vlakbij een bergrivier. Toen ze ter plaatse waren, herkenden ze hem meteen van de affiches. Hij had ook zijn identiteitspapieren op zak.

De politie gaat ervan uit dat de man verloren liep. Zijn flat was maar een paar 100 meter verwijderd van de Grotte du Yéti-bar. Gedacht wordt dat hij een verkeerde afslag nam. De voetsporen in de sneeuw rond zijn lichaam doen ook volgens het parket van Gap vermoeden dat hij de weg kwijt was.

Autopsie

“Hij moet daarop doodgevroren zijn”, aldus Raphael Balland. “Zijn identiteit werd vastgesteld op basis van zijn fysieke uiterlijk, zijn kleren en de identiteitspapieren die hij bij zich had. Een autopsie moet morgen uitsluitsel geven over de doodsoorzaak.”

Facebook