Snikkende Gerry McCann over het moment waarop dochter Maddie verdween: "Ik kon gedachte niet uit mijn hoofd zetten dat iemand haar had meegenomen en misbruikt" Karen Van Eyken

30 september 2018

15u44

Bron: BBC, Independent, Daily Mail 0 In een emotioneel radio-interview op BBC heeft Gerry McCann in zijn hart laten kijken. De Britse vader - die bij momenten in tranen uitbarstte - vertelde over de horror en paniek nadat zijn dochter Maddie was verdwenen.

Het was zijn idee om samen met vrienden naar de Algarve te gaan. Maddie verdween op 3 mei 2007 op driejarige leeftijd uit hun vakantieflat in Praia da Luz terwijl het koppel 's avonds was gaan dineren. Sindsdien staat het leven van Gerry McCann en zijn echtgenote Kate op zijn kop en lijkt het wel het script van een horrorfilm, verklapte de man aan BBC.

Hij zei over die noodlottige avond: "Kate kwam aangerend en sloeg alarm: 'Madeleine is vermist, ze is weg'. Ik zei: 'Ze kan niet weg zijn'. Ik was helemaal in shock."

Hij speurde het hele appartement af waar Maddie aan het slapen was samen met de tweeling Sean en Amelie. "Ik keek onder de bedden, onder de kasten, overal."

Zich het moment herinnerend waarop het koppel besefte dat het meisje weg was, daarover zei hij: "Ik weet nog me dat ik me in de slaapkamer bevond - wij tweeën waren gewoon helemaal radeloos. We voelden ontzettend veel pijn, machteloosheid en een soort van eenzaamheid. Het was ongeloof, shock, horror en paniek."

"Ik kon de duistere gedachte niet uit mijn hoofd krijgen dat iemand haar had meegenomen en misbruikt", vertelde de cardioloog openhartig. "We konden eten noch slapen."

Het gebrek aan informatie vanwege de Portugese politie was "verschrikkelijk". Na de vermissing van hun dochter kwamen ook de ouders even onder verdenking te staan. "Het was peddelen om niet ten onder te gaan, maar we zaten dicht tegen de verdrinking aan. We stortten geregeld in."

Vreselijke nachtmerries

En zelfs vandaag nog wordt de Brit achtervolgd door vreselijke nachtmerries. "Het is heel pijnlijk wanneer ik weer een nachtmerrie heb", zei McCann al snikkend. "Ik wil haar knuffelen, haar vasthouden. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan Maddie denk. We hadden zo'n goede band. Ze was/is geweldig."

Hij vertelde dat hun tweeling hen geholpen heeft om door te zetten, net zoals de steun van familie, vrienden, het publiek en Scotland yard.

De man klampt zich vast aan het sprankeltje hoop dat Maddie - die nu vijftien jaar zou zijn - nog leeft. "Mijn instinct zegt me dat we op een gegeven moment herenigd zullen worden. Maar op deze manier kan ik niet nog eens vijftien jaar verder leven: totaal leeg en uitgeput, zonder te weten wat er met haar is gebeurd."

"Het verdriet is er altijd. Ik weet niet hoe we het hebben kunnen volhouden."