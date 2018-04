Snikkend jongetje vraagt of zijn atheïstische vader in de hemel is. Paus reageert met pakkend antwoord Karen Van Eyken

18 april 2018

12u58

Bron: Huffington Post, Catholic sat 0 Een jongetje dat met enkele existentiële vragen worstelde na de dood van zijn vader, is op een ontroerende manier getroost door paus Franciscus.

Het pakkende tafereel speelde zich zondag af toen de kerkvader een bezoek bracht aan de kerk San Paolo a Corviale in Rome. Kleine Emanuele ging naar de microfoon om de paus een vraag te stellen.

Maar het kind werd overmand door emoties en kreeg geen woord uitgebracht. Franciscus moedigde het jongetje aan om tot bij hem te komen waarna Emanuele dé vraag in zijn oor fluisterde. De paus gaf hem een knuffel en het duo sprak wat met elkaar vooraleer het jongetje weer naar zijn plaats ging.

Franciscus richtte zich dan tot het publiek en zei dat hij de toestemming had van Emanuele om hun gesprek te delen. Hij onthulde dat het jongetje triest was na de dood van zijn vader. Emanuele had verteld dat zijn papa niet gelovig was, maar wel een goede man die zijn vier kinderen had laten dopen. "Is papa in de hemel?", had het kind aan de paus gevraagd.

"Een jongen die de kracht van zijn vader heeft geërfd, heeft de moed gehad om te huilen voor de ogen van ons allemaal", zei Franciscus. "Als deze man in staat was om kinderen zoals dit jongetje groot te brengen, dan is het waar dat hij een goed mens is."

"Hij was niet gelovig. Maar hij liet zijn kinderen dopen. Hij had het hart op de juiste plaats", voegde de paus daaraan toe.

Franciscus legde uit dat God beslist wie naar de hemel gaat en dat God handelt zoals een vader. Hij vroeg de jonge meisjes en jongens in het publiek of ze dachten dat God een man zoals de vader van Emanuele in de steek zou laten.

"Nee", antwoordden de kinderen in koor.

"Ziedaar, Emanuele, dat is het antwoord op je vraag", zei de paus. "God is zeker trots op je vader, want het is makkelijker om als gelovige te besluiten om je kinderen te laten dopen dan hetzelfde te doen als niet gelovige."

De ontroerende beelden van de ontmoeting kan je hieronder bekijken: