Snij ze in stukjes! Australië in de ban van naalden en spelden in aardbeien Overheid opent jacht op saboteur van aardbeien

15 september 2018

21u47

In Australië zijn drie aardbeientelers vermoedelijk het slachtoffer geworden van een saboteur. In hun vruchten zijn naalden en spelden aangetroffen. De politie vreest dat de bedrijven te maken hebben met een naaldenprikker.

De premier van de staat Queensland, Annastacia Palaszczuk, heeft een beloning van 100.000 Australische dollars (62.000 euro) uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de vondst van de saboteur.



"We laten dit niet over onze kant gaan", zei de eerste minister tegen lokale media. ""Iemand probeert de industrie te saboteren. Tegelijk brengen ze het leven van baby's, kinderen en gezinnen in gevaar."'

Sam Cucchiara on Twitter BREAKING: @QldPolice say there was a suspected copy cat incident regarding strawberry needle contamination. Metal rod was found in a punnet at a Queensland Coles @9NewsQueensland

Duizenden kilo's gedumpt

Queensland is een van de grootste kwekers van aardbeien in Australië. Jaarlijks gaat in de aardbeiteelt zo'n 130 miljoen Australische dollar om, zo'n 80 miljoen euro.



De prijs van de vruchten is gekelderd, nu meer en meer supermarkten ze uit de schappen halen. Sommige telers zien zich genoodzaakt duizenden kilo's aardbeien te dumpen.

Van de markt gehaald

Alle aardbeien van de getroffen telers worden van de markt gehaald. Het gaat om zes aardbeimerken: Berry Obsession, Berry Licious, Love Berry, Donnybrook Berries, Delightful Strawberries en Oasis.



De eerste naalden doken op in de regio's Victoria en Queensland, maar er komen nu meldingen uit het hele land. Wie toch aardbeien wil eten, krijgt het advies ze eerst in stukjes te snijden.

