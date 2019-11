Snelwegbrug ingestort bij noodweer in noorden van Italië HR

24 november 2019

15u58

Bron: Belga, La Republica 3 Buitenland Door het aanhoudende onweer in Italië heeft een autosnelwegbrug het vandaag begeven in het noorden van Italië. Dat maakte de brandweer bekend. Het gaat om een viaduct op de A6 in de buurt van Savona, ten westen van Genua. Als bij wonder raakte niemand gewond.

De oorzaak zou een aardverschuiving zijn, die ongeveer 30 meter van het viaduct heeft meegesleurd. Het gaat om het deel van de weg dat naar Turijn gaat, maar uit voorzorg is ook de wegrichting Savona afgesloten. Een eerste controle van de brandweer wees uit dat er geen gewonden vielen.

Incredibile #viadotto #crollo pic.twitter.com/EeUVBtkIRx Centro Accademico Danza Moderna Savona(@ RossiCristiana) link

Ook andere regio’s in het noorden van Italië kampen met onweer en wateroverlast. In Venetië was er opnieuw hoogwater. Het water steeg tot 130 centimeter boven het normale peil in de Dogenstad. De waterstand is wel een pak lager dan de 187 centimeter die op 12 november de stad trof. Het ging toen om het hoogste waterpeil sinds 1966.

Al zowat twee weken zorgt het stormweer voor hinder in verschillende gebieden. In Piemonte is er weeral sprake van hevige regenval. In de regio Allessandria, ten zuiden van Turijn, is de situatie het meest kritiek: de hulpdiensten evacueerden er 200 mensen en 600 anderen zitten vast nadat verschillende waterlopen uit de oevers traden. Volgens de Italiaanse media is een vrouw vermist.

Idem in de regio Ligurië, net onder Piemonte. De autosnelweg tussen Genua en Ventimiglia, aan de grens met Frankrijk, is er gesloten omwille van modderstromen. Ten noorden van Piemonte werden 500 mensen geëvacueerd in de kleine bergachtige regio Valle d’Aosta. Verschillende hoofdwegen zijn er afgesloten omwille van lawinegevaar.