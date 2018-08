Snelwegbrug in Genua stort in jv

14 augustus 2018

De 'Ponte Morandi', het viaduct van de A10-snelweg in het Italiaanse Genua, is vanochtend ingestort. De beelden zijn hallucinant. De brug dateert van 1960. Ze loopt over de rivier Polcevera en verbindt de wijken Sampierdarena en Cornigliano. Het is niet duidelijk of er slachtoffers gevallen zijn.

Crollo #Polcevera - video pic.twitter.com/TTDNH0rc0x Francesco Sarac 🇮🇹🇮🇹(@ Francesco_Sarac) link

+++ Genova crollo al ponte Morandi su autostrada A10 #repartiprevenzionecrimine #poliziastradale e soccorsi sul posto pic.twitter.com/wvCFMyife1 Polizia di Stato(@ poliziadistato) link

Questo il ponte morandi autostrada #A10 per #Genova. pic.twitter.com/pGT2ZC3boX Raffaele La Ciura(@ LaCiuraRaffaele) link