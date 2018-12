Snelrecht voor vijftien gele hesjes na geweld in Parijs, initiatiefnemer moet zich verantwoorden voor wapenstok LH

26 december 2018

17u04

Bron: Belga 0 Vijftien mensen die zaterdag in Parijs werden opgepakt bij betogingen van gele hesjes, worden via een snelrechtprocedure berecht, zo heeft het parket woensdag gemeld. Een van de initiatiefnemers van de beweging zal zich moeten verantwoorden voor verboden wapenbezit.

De 59 mensen (55 meerderjarigen en vier minderjarigen) die opgepakt werden, zijn allemaal vrijgelaten. Vijftien meerderjarigen worden via snelrecht berecht. Daarnaast werden zeven mensen onder gerechtelijk toezicht geplaatst.

Wapenstok

Een van hen is Eric Drouet, een van de initiatiefnemers van de gelehesjesbeweging. De 33-jarige vrachtwagenchauffeur moet op 5 juni voor de correctionele rechtbank verschijnen. Hij werd zaterdag in Parijs met een soort matrak opgepakt.

Er wordt ook nog onderzocht of Drouet zich schuldig maakte aan het illegaal organiseren van een demonstratie op de openbare weg. Hij had de gele hesjes opgeroepen om te demonstreren bij het iconische Paleis van Versailles, maar slechts een handjevol demonstranten verscheen uiteindelijk op die plek. In plaats daarvan ging een groep van zo’n 800 mensen naar de Sacré-Coeur in de Parijse buurt Montmartre.

“Drouet heeft tot dit evenement opgeroepen op sociale media en was aanwezig op de plaatsen. Hij is de organisator van een evenement dat niet aangegeven werd", zei staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez. “Justitie zal beslissen of er sprake is van een misdrijf, maar hier lijkt het me dat wel het geval”, voegde hij eraan toe.

De zesde zaterdag van acties van de "gilets jaunes" bracht weer minder mensen op de been dan in het begin van de beweging, die een verlaging van de taksen op brandstof en een verhoging van de koopkracht eist. Maar de betogingen gingen weer met geweld gepaard. Betogers vielen onder meer de politie aan op de Champs-Elysées in Parijs.