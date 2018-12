Snelrecht voor vijftien gele hesjes na geweld in Parijs, initiatiefnemer moet zich verantwoorden voor wapenstok LH

26 december 2018

17u04

Bron: Belga 0 Vijftien mensen die zaterdag in Parijs werden opgepakt bij betogingen van gele hesjes, worden via een snelrechtprocedure berecht, zo heeft het parket woensdag gemeld.

De 59 mensen (55 meerderjarigen en vier minderjarigen) die opgepakt werden, zijn allemaal vrijgelaten. Vijftien meerderjarigen worden via snelrecht berecht. Daarnaast werden zeven mensen onder gerechtelijk toezicht geplaatst.

Wapenstok

Eric Drouet, een van de initiatiefnemers van de gelehesjesbeweging, moet op 5 juni voor de rechtbank verschijnen. Hij werd zaterdag in Parijs met een soort wapenstok opgepakt.

De zesde zaterdag van acties van de "gilets jaunes" bracht weer minder mensen op de been dan in het begin van de beweging, die een verlaging van de taksen op brandstof en een verhoging van de koopkracht eist. Maar de betogingen gingen weer met geweld gepaard. Betogers vielen onder meer de politie aan op de Champs-Elysées in Parijs.