Snelrecht voor minstens 73 verdachten na geweld in Parijs

04 december 2018

Bron: Belga

Drieënzeventig verdachten van het geweld dat afgelopen weekend plaatsvond in het kielzog van de beweging van de zogenaamde 'gilets jaunes' (gele hesjes) in Parijs zijn gisteren in snelrecht voor de correctionele rechtbank in Parijs gedaagd. Dat blijkt uit een nieuwe balans van het parket van Parijs gisterenavond.