Snelle vooruitgang in onderzoek vergiftiging Russische dubbelspion

10 maart 2018

19u05

Het "groot onderzoek" naar de vergiftiging van de Russische vroegere dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vordert "snel en professioneel". Dit heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd zaterdag gezegd na een bijeenkomst van het Britse veiligheidskabinet (Cobra). "We zetten enorm (veel) middelen in om er zeker van te zijn dat zij (de speurders) alle steun hebben die zij nodig hebben", aldus de minister.

Aan het onderzoek nemen meer dan 250 agenten van de terreurbestrijding deel, zei de bewindsvrouwe. Zij hebben zowat 200 getuigen geïdentificeerd en 240 stukken bewijsmateriaal veilig gesteld.

Welk soort gif is gebruikt, wilde Rudd op grond van het lopende onderzoek niet zeggen. Omtrent de mogelijke daders zei ze dat het nog "te vroeg" is om daarover uitspraken te doen. "Het onderzoek is substantieel. Nauwgezet en gedetailleerd". "Wij moeten de politie en de onderzoekers de tijd geven om het te kunnen doen".

De minister zei dat de toestand van Skripal en zijn dochter "kritiek maar stabiel" is, aldus Britse media. De eveneens met vergiftigingsverschijnselen gehospitaliseerde politieman is ernstig ziek maar praat, en onderhoudt zich met zijn gezin.