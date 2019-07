Snelheidsduivel haalt Nederlandse politie met 200 km per uur in jv

28 juli 2019

13u46

Bron: anp 0 De Limburgse politie heeft vanochtend op de A73 ter hoogte van Swalmen, gemeente Roermond, een snelheidsduivel langs de kant van de weg gezet. De man, die onder invloed verkeerde, had de patrouille eerder met hoge snelheid ingehaald.

Volgens de politie reed de man 200 kilometer per uur, waar 100 is toegestaan. Hij moest zijn rijbewijs inleveren.

De patrouille schakelde een motorrijder in om de automobilist te achterhalen en staande te houden. Daarbij bleek de bestuurder zich volgens de politie opvallend te gedragen. Een speekseltest leerde dat de man cocaïne in zijn bloed had. Ook wees een blaastest uit dat hij behoorlijk wat alcohol achter de kiezen had.

Er is een bloedtest van de man genomen die duidelijk moet maken hoeveel alcohol hij precies had gedronken.