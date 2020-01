Sneeuwstormen veroorzaken chaos in Griekenland ttr

06 januari 2020

16u08

Bron: belga 1 Sneeuwstormen die voortgejaagd worden door hevige rukwinden hebben het verkeer flink in de war gestuurd in Griekenland, vooral op de Egeïsche eilanden. Dat meldt de staatsomroep ERT.

Vele veerboten konden niet langer uitvaren door windsnelheden van 10 tot 11 beaufort, wegen op het vasteland en op eilanden werden afgesloten door de zware sneeuwval. De elektriciteit viel uit in Athene en op sommige eilanden. Nog tot en met donderdag verwachten de weerdiensten slecht weer met temperaturen rond het vriespunt, sneeuw en rukwinden.

Het is de eerste koudegolf in Griekenland dit jaar. Tot Kerstmis schommelde het kwik in het zuiden van het land overdag nog rond twintig graden.

Forecast Weather Greece deelde op sociale media foto’s en video’s van het sneeuwlandschap.