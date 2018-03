Sneeuwstorm teistert VS: 3.000 vluchten afgelast, noodtoestand in drie staten KVDS sam

07 maart 2018

20u53

Bron: Belga 2 De gouverneurs van de Amerikaanse staten New York, New Jersey en Massachusetts kondigen de noodtoestand af wegens een nakende sneeuwstorm. De weerdiensten verwachten in veel regio's tot 30 centimeter verse sneeuw. Veel scholen van Philadelphia tot Boston bleven vandaag al dicht. Meer dan 3.000 vluchten werden afgelast.

Meer dan 50 miljoen mensen van Maryland tot Maine zullen de gevolgen voelen van de stormwaarschuwingen. In New York City wordt in de loop van de dag 15 tot 30 centimeter sneeuw verwacht. Ook met overstromingen en hevige rukwinden moet rekening gehouden worden.

Gisteren zaten volgens het Amerikaans ministerie van Energie nog altijd rond de 240.000 gezinnen zonder stroom, door de zogeheten bomcycloon van vorige vrijdag. Toen kwamen aan de Amerikaanse oostkust acht mensen om het leven.