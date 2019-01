Sneeuwlawine dondert Zwitsers hotel binnen: meerdere gewonden

10 januari 2019

Bron: Belga

In het oosten van Zwitserland is vandaag een lawine tot in het restaurant van een berghotel gedonderd. Meerdere mensen raakten daarbij gewond. Dat maakte de lokale politie bekend.