Sneeuwchaos in Italië: lawine walst over vakantiehuis KVE

21u54

Bron: Belga 1 AP Ongewoon veel sneeuw zorgt ook in de Italiaanse Alpen voor chaotische toestanden. In het populaire wintersportoord Sestriere in Piëmont was maandagnacht een lawine over een vakantiehuis gewalst. Niemand van de 29 mensen die er verbleven raakte gewond, aldus het persagentschap Ansa. De sneeuwmassa had zich een weg gebaand door de vensters van het verblijf.

Het olympisch dorp van Sestriere, dat voor de Winterspelen van Turijn in 2006 werd gebouwd, werd uit veiligheidsoverwegingen geëvacueerd, nadat een dak van een gebouw onder de sneeuwlast was bezweken.

Niet alleen in Piëmont viel veel verse sneeuw. Ook in Valle d'Aosta was her en der de hoogste fase 5 voor lawinegevaar van kracht. Voor woensdag wordt de alarmfase teruggezet op 4. Ook in Zuid-Tirol was de situatie gespannen. In de bergen komt het gevaar van verse door de wind vervrachte sneeuw, waardoor ook aanzienlijk lawinegevaar heerst.

Terwijl het noorden van het land met overvloedige sneeuw krijgt af te rekenen, werden in zuidelijke delen lentetemperaturen gemeten. Volgens Ansa steeg het kwik maandagnacht in Rome naar 15,4 graden.

