Sneeuwchaos in Alpen eist al twaalf levens en is nog lang niet voorbij Redactie

11 januari 2019

10u18

Bron: AD.nl 0 De sneeuwchaos in het Alpengebied heeft in totaal al zeker twaalf levens geëist. Het einde van het extreme weer is bovendien voorlopig niet in zicht: op talloze plaatsen geldt code rood en is de kans op levensgevaarlijke lawines groot.

Onder de doden is een negenjarige jongen, die gisteren in het Duitse Trautshofen onder een omvallende boom terechtkwam. Hij overleed ter plaatse, melden lokale media. Andere slachtoffers vielen onder meer door sneeuwlawines. Eén vrouw struikelde, viel in de sneeuw en stikte. Elders werd een wandelaar dodelijk geraakt door een afgebroken boomtak.

Stilte voor de nieuwe storm

Momenteel is het qua sneeuwval iets rustiger in het Alpengebied, maar volgens lokale media gaat het dit weekend weer hevig sneeuwen en waaien. Er kunnen tientallen centimeters sneeuw vallen en de situatie wordt volgens de Duitse weerdiensten ‘levensgevaarlijk’.





In Beieren is het Duitse leger inmiddels ingezet om te helpen. Hele plaatsen zijn van de buitenwereld afgesloten en daken dreigen te bezwijken onder de grote sneeuwlast. Militairen helpen die huizen veilig te stellen.

Het extreme weer zorgt ook voor zware problemen in het verkeer. Zo ontstond gisteravond opnieuw chaos op de snelweg A8 vanwege nieuwe overvloedige sneeuwval. Mensen zaten uren vast in hun auto’s nadat vrachtwagens waren geschaard door de gladheid. Het Rode Kruis schoot de automobilisten te hulp. Pas in de vroege ochtend kwam het verkeer weer op gang.

Lawines

In delen van Duitsland is het gevaar iets minder ernstig dan eerder deze week. Experts in de deelstaat Beieren schatten de kans op lawines bijvoorbeeld kleiner in. Op veel plekken is het waarschuwingsniveau van 4 naar 3 verlaagd, op een schaal van 5. Alleen rond de plaats Berchtesgaden geldt nog niveau 4.

In Oostenrijk blijft de situatie onverminderd ernstig, meldt de publieke omroep ORF. Verscheidene dorpen zijn van de buitenwereld afgesloten, wegen zijn dicht of zeer moeilijk begaanbaar. Kenners spreken van zeldzame hoeveelheden sneeuw. In tien dagen tijd is er op sommige plaatsen meer dan drie meter bij gekomen.

Woont u of verblijft u in een van de getroffen gebieden?

