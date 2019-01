Sneeuwchaos houdt aan in Oostenrijk en zuiden van Duitsland: opnieuw hevige sneeuwval en lawinegevaar

12 januari 2019

Bron: belga

Het winterweer blijft aanhouden in Oostenrijk en Duitsland. De Oostenrijkse weerdiensten voorspellen voor vandaag en morgen nieuwe, hevige sneeuwval en de autoriteiten waarschuwen opnieuw voor lawinegevaar. In het zuiden van Duitsland worden 500 extra politieagenten ingezet om te helpen in de van de buitenwereld afgesloten gebieden.