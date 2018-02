Sneeuw en ijzel houden Eiffeltoren dicht TTR

09 februari 2018

11u12

Bron: AFP 5 De Eiffeltoren in Parijs blijft vandaag en morgen gesloten vanwege de sneeuw en de ijzel. De trappen en platformen zijn "onbegaanbaar" door de gure weersomstandigheden, zo heeft de uitbater van het monument laten weten.

De Eiffeltoren sneeuwvrij maken, is geen eenvoudige opdracht. Zout strooien is geen optie omdat dat te bijtend is voor het metaal. Bovendien zou het zout schade kunnen toebrengen aan het liftmechanisme.

Volgens de uitbater geniet het verwijderen van de dikste sneeuwlagen met een schop de voorkeur. Een antivriesbehandeling bestaat er vervolgens in calciumchloride te gebruiken en de platformen te verwarmen. De Eiffeltoren was dinsdag ook al gesloten vanwege de sneeuw.