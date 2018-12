Sneakercollectie van 875.000 euro, privézoo met 500 dieren en ontmoetingen met grootste sterren: miljardairszoon (16) geeft inkijk in luxeleven KVDS

07 december 2018

09u10

Bron: Channel 4, The Mirror, The Sun 14 Hij woont op een landgoed dat zo groot is dat zijn familie golfkarretjes nodig heeft om zich te verplaatsen, heeft een privézoo met 500 exotische dieren die het bezoek krijgt van de grootste sterren ter wereld en verzamelde een gigantische collectie sneakers met een waarde van naar schatting 875.000 euro: de 16-jarige miljardairszoon Rashed Saif Belhasa werd geboren met een gouden lepel in de mond. Op Instagram geeft de tiener een inkijk in zijn extravagante leven.

1,5 miljoen volgers heeft de jongen uit Dubai – ook wel bekend als ‘Moneykicks’ – daar al. Hij leidde ook de Britse tv-zender Channel 4 rond in het luxueuze landhuis waar hij met zijn familie woont, voor de documentaire ‘World’s Weirdest Homes 2018’ die deze week werd uitgezonden.

Fortuin

Rashed Saif Belhasa is de zoon van bouwmagnaat Saif Ahmed Belhasa, van wie het fortuin geschat wordt op 1,7 miljard euro. Rashed hoopt hem op een dag op te volgen.





Intussen geniet hij van het mooie leven dat hij dankzij zijn vader heeft, in de gigantische villa met zwembad van het gezin. Hij heeft er onder meer een aparte kamer voor zijn gigantische collectie sneakers, die bewaard worden in speciale vitrines. En daar zitten enkele exclusieve exemplaren bij, zoals een paar dat gedragen werd door voetballer Paul Pogba en waar er maar 14 van bestaan. Geschatte waarde van zijn verzameling: bijna 1 miljoen dollar of 875.000 euro. (lees hieronder verder)

Vanuit de gigantische woonkamer heeft hij ook uitzicht op zijn privézoo, waar maar liefst 500 dieren verblijven. Onder meer leeuwen, tijgers, panters, luipaarden, giraffen en beren. De zoo is erg in trek bij wereldsterren en kon al op het bezoek rekenen van Lionel Messi, Floyd Mayweather, Mariah Carey, rapster Cardi B, DJ Khaled, Rihanna en Paris Hilton.

Mariah Carey

Sommige van de dieren zijn zelfs genoemd naar enkele van de celebs die hen bezochten, anderen kregen de naam van bekende ontwerpers. Zoals Versace de leeuw, Gucci en Dior de orang-oetans en Armani de chimpansee. Sommige dieren, zeker de jongen, mogen zelfs in huis rondlopen. (lees hieronder verder)

Als hem gevraagd wordt of hij het enige kind ter wereld is dat zijn eigen privézoo heeft, antwoordt hij gewoon: “Dat kan je wel zeggen. Maar ik hou er niet van om op te scheppen.”

En hoewel hij het leuk vindt om sterren te ontvangen, is dat niet altíjd het geval. Aan een krant uit Dubai vertelde hij dat hij soms nee zegt. “Ik heb er niet altijd tijd voor en het is vermoeiend.” (lees hieronder verder)

Vorig jaar kwam de jongen in het nieuws toen hij voor zijn verjaardag een Ferrari kreeg van 225.000 euro, helemaal beprint met het logo van Louis Vuitton x Supreme. Opmerkelijk detail: hij is nog te jong om te rijden. In Dubai is de minimumleeftijd om achter het stuur te zitten 18.

Kledinglijn

Maar voor hij volledig wordt weggezet als gewoon maar ‘de zoon van’: een deel van het geld dat hij uitgeeft, heeft hij intussen zelf verdiend. Hij runt een e-commercezaak en is mede-eigenaar van een kledinglijn voor mannen die luistert naar de naam KA-1.

