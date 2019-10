Sms’jes tonen aan dat Amerikaanse diplomatie Oekraïne vroeg Bidens te onderzoeken in ruil voor ontmoeting met Trump jv

04 oktober 2019

16u27

Bron: AFP 0 De voorzitters van de Amerikaanse commissie die bevoegd is voor het vooronderzoek naar een mogelijke afzettingsprocedure van president Donald Trump, hebben sms-berichten openbaar gemaakt tussen de Amerikaanse diplomatie en een adviseur van de Oekraïense president. De sms'en tonen aan dat de Amerikaanse diplomatie de Oekraïense president heeft gevraagd om Joe Biden en zijn zoon te onderzoeken in ruil voor een ontmoeting met Donald Trump in het Witte Huis.

De drie voorzitters van de bevoegde commissies in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben de speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Staten voor Oekraïne, Kurt Volker, acht uur achter gesloten deuren ondervraagd.

Daarna maakten ze sms'en openbaar tussen Volker en een adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski in juli, vlak voor het controversiële telefoongesprek plaatsvond tussen Trump en Zelenski. "Gehoord van het Witte Huis - uitgaande van de veronderstelling dat President Z Trump overtuigt dat hij zal onderzoeken wat er in 2016 is gebeurd, zullen we een datum vinden voor een bezoek aan Washington", typte Volker.

Twee dagen voor het bewuste telefoontje tussen de twee leiders stuurde Volker ook een bericht naar Gordon Sondland, ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Europese Unie, waarin hij suggereerde dat het belangrijk was dat "Zelenski zou zeggen dat hij het onderzoek zal helpen".



Het onderzoek wordt vandaag - opnieuw achter gesloten deuren - verdergezet.