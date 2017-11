Sms'en achter stuur niet bewezen: 120 uur taakstraf voor doodrijden Yannick (21) Victor Schildkamp

21u45

Bron: AD.nl 0 Privéfoto Yannick Frijns overleed een dag na de aanrijding aan haar verwondingen. De rechtbank in de Nederlandse stad Alkmaar heeft de 26-jarige Pamela H. veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor het doodrijden van de 21-jarige Yannick Frijns. Pamela H. reed de fietsende Yannick op 30 maart 2016 op het Waddeneiland Texel aan. Yannick overleed. De rechter vond niet bewezen dat Pamela H. zat te sms'en achter het stuur. De ouders van Yannick zijn zwaar teleurgesteld.

Yannick werd 30 maart 2016 's avonds op een polderweg van achteren geschept door Pamela H. Op Pamela's telefoon vond de politie talloze actuele berichtjes van vlak voor het ongeluk. Het sterke vermoeden bestond dus dat H. zat te 'appen' achter het stuur.

97 seconden

Tegen Pamela werd afgelopen zomer al een halfjaar cel geëist. Maar omdat zij zelf beweert vlak voor het ongeluk gestopt te zijn om een berichtje te versturen, en er 97 seconden zaten tussen haar laatste appje en het moment dat ze noodnummer 112 belde, wilde de rechtbank dat scenario eerst laten onderzoeken vóórdat er uitspraak kon worden gedaan.

Twee weken terug werd opnieuw een halfjaar cel geëist. De rechter acht appen achter het stuur echter niet bewezen en hield het bij 120 uur werkstraf. Pamela heeft wel roekeloos gereden door haar snelheid niet aan te passen aan het slechte weer. Daarom legde de rechter haar toch een werkstraf op. Ook mag ze een jaar lang niet autorijden.

"We zijn zeer teleurgesteld," zegt Frank Frijns, de vader van Yannick. Volgens hem zijn er genoeg aanwijzingen dat Pamela wel appte tijdens het rijden. Zo fietste Yannick met goede verlichting en reed Pamela in een rechte lijn op Yannick af. "Ze was duidelijk afgeleid."

De ouders van de uit Geldrop (Noord-Brabant) afkomstige Yannick zijn nog het meest teleurgesteld in het feit dat Pamela nooit heeft erkend dat ze appte achter het stuur. Yannick werkte op Texel als instructrice voor parachutespringen.

Dronken

De ouders van Yannick zijn al eerder een actie begonnen om appen achter het stuur net zo strafbaar te maken als dronken rijden. Dat heeft de discussie op politiek niveau al aardig losgemaakt. De ouders denken er ook over een stichting op te richten die het gevaar van smartphonegebruik achter het stuur onder de aandacht gaat brengen.

De ouders zijn ook een petitie begonnen om doden en gewonden door appen achter het stuur te voorkomen.

In juli lanceerde de Nederlandse verzekeringsmaatschappij een huiveringwekkende video over sms'en achter het stuur. De beelden werden massaal gedeeld.