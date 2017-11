Smog in New Delhi verhindert helikopters op te stijgen om smog te bestrijden LB

13u40

Bron: Guardian 0 REUTERS Een ambitieus plan om met helikopters de luchtvervuiling in de Indiase hoofdstad New Delhi te bestrijden is in het water gevallen. De heli's kunnen in de dikke mist immers niet vliegen.

De overheid had een staatsbedrijf de opdracht gegeven een plan uit te dokteren om hun helikopters in te zetten om water over de stad te sproeien. Gehoopt werd dat het water de dikke vervuilde smog zou doen neerdalen.

Maar het stadsbestuur kreeg te horen dat de helikopters niet kunnen ingezet worden tot de smog is weggetrokken. Daarnaast stelde zich nog het probleem dat grote delen van de stad, in het bijzonder de zuidelijke wijken waar het parlement zetelt en zowel de president als de premier wonen, niet mogen overvlogen worden.

Volgens een studie uit 2015 is 52% van het fijnstof in de stad afkomstig van stof dat de tienduizenden wagens opwaait en dat aarde afkomstig van bouwwerven bijdraagt aan de verstikkende lucht. Experts betwijfelen of het besproeien met water enige oplossing zou bieden.