Smeulende sigaret veroorzaakte huisbrand met vijf doden in Duitsland kg

13 februari 2019

17u16

Bron: Belga 0 Een brand die het leven kostte aan vijf mensen in Duitsland werd veroorzaakt door een nog brandende sigaret, die in een vuilbak was gegooid. Tot die conclusie kwam een deskundige over de brand in de zolderappartement van een woning in het dorp Lambrecht in de regio Palts.

De sigaret was niet goed gedoofd in de vuilbak beland, vanwaar het vuur zich op de zolderverdieping had verspreid. Er waren geen sporen van een technisch defect. Het gedetailleerd rapport van de branddeskundige was nog niet beschikbaar.



De nachtelijke brand kostte vorige week het leven aan drie mannen tussen de 43 en 54 jaar en twee 54-jarige vrouwen. Ze werden levenloos aangetroffen op de zolderverdieping. Volgens de speurders zijn de slachtoffers allen van Poolse afkomst.

