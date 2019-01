Smerige toiletten en geen panda’s meer te zien: de meest onverwachte gevolgen van de Amerikaanse shutdown kg

18 januari 2019

13u00

Bron: USA Today, NPR, Inc., Vox 0 De Verenigde Staten zijn nog steeds in de ban van de shutdown: de gedeeltelijke sluiting van de overheid, waardoor duizenden medewerkers niet worden betaald. Dat zorgt niet alleen voor persoonlijke drama’s, maar brengt ook enkele minder verwachte gevolgen met zich mee. Een overzicht.

Sinds 22 december ligt de Amerikaanse overheid zo goed als plat. Dat is een gevolg van de patstelling tussen het Congres en president Donald Trump: Trump wil in de begroting 5,7 miljard dollar vrijmaken voor de bouw van de beruchte grensmuur, maar de Democraten liggen dwars. Zolang er geen akkoord bereikt wordt, blijft de shutdown voortduren. Het is inmiddels de langste in de Amerikaanse geschiedenis.



Door de gedeeltelijke sluiting van de overheid moeten ongeveer 800.000 ambtenaren het stellen zonder loon. Zo’n 420.000 mensen werden als gezien als “essentieel” personeel, wat betekent dat ze toch moeten blijven werken, ook al worden ze niet betaald. Nog eens 380.000 medewerkers zitten verplicht thuis.



Daarnaast zorgt de shutdown ook voor heel wat andere problemen. We zetten hieronder nog vijf andere onverwachte gevolgen op een rij.

Overvolle vuilbakken en stinkende toiletten

Er zit een luchtje aan de shutdown – letterlijk. Door de sluiting blijven er nauwelijks mensen over om de nationale parken en monumenten te onderhouden. Op veel plaatsen zitten de vuilbakken op de domeinen overvol omdat er niet voldoende personeel is om ze leeg te maken, en zijn de toiletten smerig of gesloten. Vrijwilligers en andere groeperingen zetten zich in om het extra werk op te vangen, maar ook zij kunnen de chaos niet bolwerken.



Hier en daar worden dan ook mobiele, chemische toiletten ingezet. Dat werd ook gedaan bij het National Mall in Washington D.C., het park tussen het Washington Monument en het Capitool. Maar de toiletten worden er te weinig geledigd, wat zorgt voor een stinkende bedoening, melden Amerikaanse media.



Verschillende parken hebben inmiddels al maatregelen genomen omdat de toestand te schrijnend werd. Zo sloot Joshua Tree National Park na een tijdje toch de deuren en heeft het Yosemite-park het aantal toegelaten bezoekers beperkt.

Slecht nieuws voor pandafans

De Smithsonian National Zoo, een dierentuin in de Amerikaanse hoofdstad, geeft liefhebbers de kans om de dieren in het park live te volgen met de ‘dierencams’: livestreams vanuit de verblijven van onder meer panda’s, olifanten en leeuwen. Door de shutdown werd de zoo echter verplicht om de camera’s uit te zetten. Dat komt omdat de livestreams worden gefinancierd met overheidsgeld en als “niet-essentieel” werden geklasseerd, waardoor er niet meer wordt gefilmd tot de shutdown voorbij is. De dieren zelf worden uiteraard wel verzorgd, voegt de dierentuin er haastig aan toe.

Desondanks reageerden enkele fans teleurgesteld, nu ze de dagelijkse bezigheden van de panda’s Tian Tian en Bei Bei niet meer kunnen volgen.

This shutdown... has gone too far....... I CAN’T WATCH THE DAMN GIANT PANDA CAM!!!!!!!!!! @smithsonian pic.twitter.com/pZQ0wpZjzp Nutnïg Spillkitz ⚪️(@ NSpillkitz) link

Makkelijk doelwit voor cyberaanvallen

De shutdown brengt nog een ander sluipend gevaar met zich mee: een flink risico op cyberaanvallen. Zo’n 43 procent van het overheidspersoneel dat zich bezighoudt met cybersecurity zit thuis. Dat betekent dat er minder mensen over blijven om bijvoorbeeld belangrijke updates uit te voeren of storingen op te lossen.



Op dit moment is de VS erg kwetsbaar voor hackers, klinkt het bij MIT, een van de meest prestigieuze technische universiteiten ter wereld: “De patstelling over hoe de Verenigde Staten best hun zuidelijke grens zouden beveiligen, heeft een andere en nog belangrijker grens opengesteld voor gevaar.”

Gigantisch lange rijen op de luchthaven

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, de drukste luchthaven van de VS, waarschuwde passagiers op maandag dat ze maar liefst drie uur moeten uittrekken om door security te gaan. Dat bleek niet gelogen. Eerder op de dag zette CNN-journalist Omar Jimenez een filmpje online van een absurd lange rij in de luchthaven. “Dit kan weleens de langste security-rij zijn die ik ooit gezien heb”, schreef hij erbij.



De lange wachttijden zijn een gevolg van een gebrek aan luchthavenpersoneel. De Transportation Security Administration-agenten (TSA) worden verwacht om onbetaald hun werk voort te zetten, maar velen kiezen ervoor om thuis te blijven. Daardoor blijven er weinig mensen over om de massa aan passagiers door de grenscontrole te loodsen.

So I’m at @ATLairport and this may be the longest security line I have ever seen. Even growing up here, and even for a Monday morning. One passenger told me he’d been waiting over an hour and still had about 30 minutes to go. pic.twitter.com/UL7EghujQI Omar Jimenez(@ OmarJimenezCNN) link

Meer Uber-chauffeurs en crowdfundingcampagnes

Vele onbetaalde overheidsmedewerkers zijn massaal op zoek naar manieren om de periode tot hun volgende loon te overbruggen. Gevolg: het aantal Uber-chauffeurs in de regio van de hoofdstad neem toe. Om tijdelijk meer geld in het laatje te brengen, schreven meer mensen zich in als parttime bestuurder voor Uber, zo berichten Amerikaanse media. “Dat beïnvloedt ook de fulltime Uber-chauffeurs, en ons geld”, getuigt één van de bestuurders, die sinds de shutdown naar eigen zeggen minder opdrachten krijgt.



Andere overheidsmedewerkers proberen om geld te verzamelen via een crowdfundplatform zoals GoFundMe. Op moment van schrijven lopen er meer dan elfduizend campagnes met trefwoord “shutdown”, waarvan velen op poten gezet door families die het moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen.



In sommige gevallen kregen overheidsmedewerkers van hun werkgever zelfs de raad om een “garageverkoop” te organiseren. Dat gebeurde bij de Amerikaanse kustwacht. Zij kregen ‘handige’ tips om geld te verdienen tijdens het verplichte verlof. Onder andere werd ook aangeraden om te gaan babysitten of “mystery shopper” te worden.

