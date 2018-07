Smartphoneproducent HTC schrapt 1.500 banen avh

03 juli 2018

15u07

Bron: Belga 0 De Taiwanese smartphonemaker HTC schrapt 1.500 banen in zijn productieafdeling in Taiwan, bijna een kwart van het totale personeelsbestand wereldwijd. De ontslagen zijn een noodzakelijke stap en moeten in september zijn afgerond, aldus het bedrijf. Het aandeel van HTC nam als gevolg van de aankondiging dinsdag een duik van bijna 7 procent en staat daarmee op het laagste niveau sinds de herfst van 2015.

HTC worstelt al geruime tijd met verkoopproblemen. Het Taiwanese bedrijf was een van de pioniers in de smartphonemarkt, maar heeft het moeilijk om de concurrentie aan te gaan met Chinese rivalen Huawei, ZTE en Xiaomi en met de Zuid-Koreaanse marktleider Samsung, waardoor het marktaandeel van HTC de voorbije jaren fors is geslonken.

In september 2017 verkocht de onderneming nog een deel van haar smartphoneafdeling aan het Amerikaanse technologiebedrijf Google. HTC zette bovendien in 2015 ook al flink het mes in zijn personeelsbestand. Toen sneuvelden meer dan 2.000 banen.